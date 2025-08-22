Відео
У Нью-Йорку підняли прапор України до Дня Незалежності — відео

У Нью-Йорку підняли прапор України до Дня Незалежності — відео

Дата публікації: 22 серпня 2025 18:37
У Нью-Йорку підняли прапор України до Дня Незалежності
Прапори України та США. Фото: кадр з відео

У Нью-Йорку, Сполучені Штати Америки, урочисто підняли прапор України. Церемонія відбулася напередодні Дня Незалежності.

Про це повідомила кореспондентка Новини.LIVE у пʼятницю, 22 серпня.

Читайте також:

Прапор України у Нью-Йорку

Біля мерії Нью-Йорка відбулося урочисте підняття синьо-жовтого прапора під час виконання гімну України.

Після церемонії присутні вигукнули "Слава Україні!" та "Героям слава".

Нагадаємо, у Львові презентують мистецьку інсталяцію "Післяобрази" до Дня Незалежності.

А український лідер Володимир Зеленський заявив, що агресивні дії Росії можуть зупинити лише дипломатичні зусилля США та їхніх західних партнерів. 

США День Незалежності Україна прапор України День Незалежності 2025
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
