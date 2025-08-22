У Нью-Йорку підняли прапор України до Дня Незалежності

Прапори України та США. Фото: кадр з відео

У Нью-Йорку, Сполучені Штати Америки, урочисто підняли прапор України. Церемонія відбулася напередодні Дня Незалежності.

Про це повідомила кореспондентка Новини.LIVE у пʼятницю, 22 серпня.

Прапор України у Нью-Йорку

Біля мерії Нью-Йорка відбулося урочисте підняття синьо-жовтого прапора під час виконання гімну України.

Після церемонії присутні вигукнули "Слава Україні!" та "Героям слава".

