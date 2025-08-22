В Нью-Йорке подняли флаг Украины ко Дню Независимости — видео
Ua ru
Дата публикации 22 августа 2025 18:37
Флаги Украины и США. Фото: кадр из видео
В Нью-Йорке, Соединенные Штаты Америки, торжественно подняли флаг Украины. Церемония состоялась накануне Дня Независимости.
Об этом сообщила корреспондентка Новини.LIVE в пятницу, 22 августа.
Реклама
Читайте также:
Флаг Украины в Нью-Йорке
Возле мэрии Нью-Йорка состоялось торжественное поднятие сине-желтого флага во время исполнения гимна Украины.
После церемонии присутствующие выкрикнули "Слава Украине!" и "Героям слава".
Напомним, во Львове презентуют художественную инсталляцию "Послеобразы" ко Дню Независимости.
А украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что агрессивные действия России могут остановить только дипломатические усилия США и их западных партнеров.
Читайте Новини.LIVE!
Реклама