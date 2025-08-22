Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelГороскопАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В Нью-Йорке подняли флаг Украины ко Дню Независимости — видео

В Нью-Йорке подняли флаг Украины ко Дню Независимости — видео

Ua ru
Дата публикации 22 августа 2025 18:37
В Нью-Йорке подняли флаг Украины ко Дню Независимости
Флаги Украины и США. Фото: кадр из видео

В Нью-Йорке, Соединенные Штаты Америки, торжественно подняли флаг Украины. Церемония состоялась накануне Дня Независимости.

Об этом сообщила корреспондентка Новини.LIVE в пятницу, 22 августа.

Реклама
Читайте также:

Флаг Украины в Нью-Йорке

Возле мэрии Нью-Йорка состоялось торжественное поднятие сине-желтого флага во время исполнения гимна Украины.

После церемонии присутствующие выкрикнули "Слава Украине!" и "Героям слава".

Напомним, во Львове презентуют художественную инсталляцию "Послеобразы" ко Дню Независимости.

А украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что агрессивные действия России могут остановить только дипломатические усилия США и их западных партнеров.

США День Независимости Украина флаг Украины День Независимости 2025
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации