В Нью-Йорке подняли флаг Украины ко Дню Независимости

Флаги Украины и США. Фото: кадр из видео

В Нью-Йорке, Соединенные Штаты Америки, торжественно подняли флаг Украины. Церемония состоялась накануне Дня Независимости.

Об этом сообщила корреспондентка Новини.LIVE в пятницу, 22 августа.

Реклама

Читайте также:

Флаг Украины в Нью-Йорке

Возле мэрии Нью-Йорка состоялось торжественное поднятие сине-желтого флага во время исполнения гимна Украины.

После церемонии присутствующие выкрикнули "Слава Украине!" и "Героям слава".

Напомним, во Львове презентуют художественную инсталляцию "Послеобразы" ко Дню Независимости.

А украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что агрессивные действия России могут остановить только дипломатические усилия США и их западных партнеров.