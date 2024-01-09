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У Нью-Йорку панує безлад після виявлення тунелів під Брукліном

9 січня 2024 17:35
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
У Нью-Йорку панує безлад після виявлення тунелів під Брукліном
Арешти у підземному тунелі. Фото: скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

У Нью-Йорку панує безлад після того, як під містом були виявлені підземні тунелі під Всесвітньою штаб-квартирою Хабад Любавіч у Брукліні. Існує версія, що тунелі було створено, щоб уникнути зайвих контактів в умовах поширення COVID-19.

Про це на своїй сторінці у Twitter првідомив підрядник з виконання бетонних робіт Олесь Філоненко.

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Підземні тунелі у Нью-Йорку

Поданий нижче інцидент стався з метою перешкодити цементовозу залити тунелі.

За даними Crown Heights Info, тунелі були збудовані за останні 6 місяців з метою розширення інших 770 тунелів.

Інші повідомлення припускають, що тунелі були вириті членами релігійного угруповання юдейського спрямування під час поширення COVID-19.

Повідомляється, що тунель простягнувся від будівлі Мікви до жіночої частини будинку.

Виявлення тунелів під Нью-Йорком

Тунель було знайдено після того, як хтось почав чути голоси у своєму будинку.

Повідомляється, що близько десяти арештів було здійснено після того, як дехто відмовився залишати тунелі.

Раніше ми повідомляли, що американський мільярдер Марк Цукерберг будує бункер в штаті Гаваї, розташований на островах в Тихому океані. Будівництво секретного об'єкта оцінюють у 100 млн доларів.

Нагадуємо, що у місті Форт-Верт (США) прогримів вибух у готелі. За попередніми даними, трагедія могла бути спричинена витоком газу, є багато постраждалих.

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