У Нью-Йорку панує безлад після виявлення тунелів під Брукліном

Арешти у підземному тунелі. Фото: скриншот

У Нью-Йорку панує безлад після того, як під містом були виявлені підземні тунелі під Всесвітньою штаб-квартирою Хабад Любавіч у Брукліні. Існує версія, що тунелі було створено, щоб уникнути зайвих контактів в умовах поширення COVID-19.

Про це на своїй сторінці у Twitter првідомив підрядник з виконання бетонних робіт Олесь Філоненко.

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Сообщается, что инцидент, представленный ниже, произошел с целью помешать цементовозу залить туннели.



По данным Crown Heights Info, туннели были… pic.twitter.com/Yl2eGz0tjE — Oles Filonenko 🤷🏼‍♂️ (@taxfreelt) January 9, 2024

Підземні тунелі у Нью-Йорку

Поданий нижче інцидент стався з метою перешкодити цементовозу залити тунелі.

За даними Crown Heights Info, тунелі були збудовані за останні 6 місяців з метою розширення інших 770 тунелів.

Інші повідомлення припускають, що тунелі були вириті членами релігійного угруповання юдейського спрямування під час поширення COVID-19.

Повідомляється, що тунель простягнувся від будівлі Мікви до жіночої частини будинку.

Виявлення тунелів під Нью-Йорком

Тунель було знайдено після того, як хтось почав чути голоси у своєму будинку.

Повідомляється, що близько десяти арештів було здійснено після того, як дехто відмовився залишати тунелі.

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