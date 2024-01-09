У техаському місті прогримів потужний вибух в готелі — є поранені

Наслідки вибуху у готелі в США. Фото: NBC.

Сьогодні у місті Форт-Верт (США) прогримів вибух у готелі. За попередніми даними, трагедія могла бути спричинена витоком газу, є багато постраждалих.

Про це повідомляє The New York Times.

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Як відомо, вдень 8 січня у центрі міста Форт-Верт пролунав потужний вибух у готелі Sandman Signature. Поліція та пожежна служба розслідують інцидент, який, за попередніми даними, міг бути спричинений витоком газу.

Наразі відомо про, що внаслідок вибуху 21 людина отримала поранення, одна з них — у важкому стані.

"20 людям було надано допомогу на місці або їх було доправлено до районних лікарень. Одна людина перебувала в критичному стані, четверо – у важкому стані та 14 – у критичному", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на початку грудня у місті Арлінгтон, штат Вірджинія (США), прогримів потужний вибух. Поліція намагалася потрапити в будинок з ордером на обшук, натомість він злетів у повітря.