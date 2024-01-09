Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow В техасском городе прогремел мощный взрыв в отеле — есть раненые arrow

В техасском городе прогремел мощный взрыв в отеле — есть раненые

9 января 2024 09:13
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В техасском городе прогремел мощный взрыв в отеле — есть раненые
Последствия взрыва в отеле в США. Фото: NBC.
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Сегодня в городе Форт-Верт (США) прогремел взрыв в отеле. По предварительным данным, трагедия могла быть вызвана утечкой газа, есть много пострадавших.

Об этом сообщает The New York Times.

Читайте также:

Взрыв в отеле США 9 января

Как известно, днем 8 января в центре города Форт-Верт раздался мощный взрыв в отеле Sandman Signature. Полиция и пожарная служба расследуют инцидент, который, по предварительным данным, мог быть вызван утечкой газа.

Пока известно о том, что в результате взрыва 21 человек получил ранения, один из них — в тяжелом состоянии.

"20 людям была оказана помощь на месте или они были доставлены в районные больницы. Один человек находился в критическом состоянии, четверо - в тяжелом состоянии и 14 - в критическом", — говорится в сообщении.

Напомним, в начале декабря в городе Арлингтон, штат Вирджиния (США), прогремел мощный взрыв. Полиция пыталась попасть в дом с ордером на обыск, он взлетел в воздух.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:29 Мобилизация в Украине — предприятия смогут бронировать только работников с высокой зарплатой

3 января 2024

03:00 В Раде хотят освободить от бронирования еще одну категорию мужчин — о ком идет речь

2 января 2024

22:43 В Украине хотят мобилизовать еще две категории лиц из-за их специальности

29 декабря 2023

09:56 ПриватБанк предупредил об изменениях в переводах с карты на карту — детали

28 декабря 2023

22:43 Новые правила мобилизации в Украине — кто должен прийти в ТЦК без повестки

7 января 2024
Новость с видео

06:36В ВМС рассказали, может ли Россия высадить десант в Одессе и Николаеве

4 января 2024

09:39 На границе с Польшей задержали директора Львовской мебельной фабрики — что произошло

28 декабря 2023

14:35В Киеве раздались взрывы без объявления воздушной тревоги

8 января 2024

04:08 Притула объяснил, как исправить ключевую проблему мобилизации в Украине

7 января 2024
Новость с фото

14:45 Народный синоптик Диденко назвала регионы, которые завтра накроют лютые морозы

Актуальное по теме