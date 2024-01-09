В техасском городе прогремел мощный взрыв в отеле — есть раненые

Последствия взрыва в отеле в США. Фото: NBC.

Сегодня в городе Форт-Верт (США) прогремел взрыв в отеле. По предварительным данным, трагедия могла быть вызвана утечкой газа, есть много пострадавших.

Об этом сообщает The New York Times.

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Как известно, днем 8 января в центре города Форт-Верт раздался мощный взрыв в отеле Sandman Signature. Полиция и пожарная служба расследуют инцидент, который, по предварительным данным, мог быть вызван утечкой газа.

Пока известно о том, что в результате взрыва 21 человек получил ранения, один из них — в тяжелом состоянии.

"20 людям была оказана помощь на месте или они были доставлены в районные больницы. Один человек находился в критическом состоянии, четверо - в тяжелом состоянии и 14 - в критическом", — говорится в сообщении.

Напомним, в начале декабря в городе Арлингтон, штат Вирджиния (США), прогремел мощный взрыв. Полиция пыталась попасть в дом с ордером на обыск, он взлетел в воздух.