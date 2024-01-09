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В Нью-Йорке царит беспорядок после обнаружения туннелей под Бруклином

9 января 2024 17:35
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В Нью-Йорке царит беспорядок после обнаружения туннелей под Бруклином
Аресты в подземном тоннеле. Фото: скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В Нью-Йорке царит беспорядок после того, как под городом были обнаружены подземные тоннели под Всемирной штаб-квартирой Хабад Любавич в Бруклине. Существует версия, что туннели были созданы во избежание лишних контактов в условиях распространения COVID-19.

Об этом на своей странице в Twitter сообщил подрядчик по выполнению бетонных работ Олесь Филоненко.

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Нижеследующий инцидент произошел с целью помешать цементовозу залить тоннели.

По данным Crown Heights Info, туннели были выстроены за последние 6 месяцев с целью расширения остальных 770 тоннелей.

Другие сообщения предполагают, что туннели были вырыты членами религиозной группировки иудейского толка при распространении COVID-19.

Сообщается, что туннель протянулся от здания Миквы до женской части дома.

Обнаружение туннелей под Нью-Йорком

Туннель был найден после того, как кто-то начал слышать голоса в своем доме.

Сообщается, что около десяти арестов было совершено после того, как некоторые отказались покидать туннели.

Ранее сообщалось, что американский миллиардер Марк Цукерберг строит бункер в штате Гавайи, расположенный на островах в Тихом океане. Строительство секретного объекта оценивается в 100 млн долларов.

Напоминаем, что в городе Форт-Верт (США) прогремел взрыв в отеле. По предварительным данным, трагедия могла быть вызвана утечкой газа, есть много пострадавших.

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