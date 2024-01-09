Салливан попросил производителей оружия помочь Украине

Советник США по национальной безопасности Джейк Салливан. Фото: REUTERS/Violeta Santos Moura

Представители Белого дома встретились с руководителями венчурных фирм, технологических и оборонных компаний. Они попросили их помочь Украине с передовыми беспилотниками и средствами разминирования.

Об этом сообщает Reuters.

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"Разговор был сосредоточен на ряде систем, в том числе на беспилотных летательных аппаратах, на том, как противодействовать поступающим беспилотным летательным аппаратам, а также на решении проблемы разминирования", — сообщил один из чиновников Белого дома после встречи с группой журналистов.

Глава Совета национальной безопасности Белого дома Джейк Салливан созвал эту встречу, чтобы добиться усиления внимания к помощи Украине в преодолении ключевых технологических вызовов.

Ключевые члены Совета национальной безопасности встретились с руководителями промышленности из Fortem Aerospace, компаний оборонных технологий, таких как Palantir Technologies Inc (PLTR.N) и Anduril Industries Inc, а также с производителем беспилотников Skydio и другими, которые были приглашены в Белый дом.

По словам Салливана, встреча дала возможность Белому дому глубже ознакомиться с инновационными технологиями американской оборонной промышленности, которые можно предоставить Киеву. Причем некоторые компании, присутствовавшие на встрече, уже работают напрямую с украинским правительством.

Напомним, бывшие высокопоставленные чиновники Соединенных Штатов Америки рассказали, что Украина сможет добиться успеха в сухопутной войне, чего ей не удалось сделать во время контрнаступления 2023 года. Для новых наступательных действий военным нужно укрепиться на море и в воздухе, а также применить изощренную комбинацию техник на земле.

Также мы писали, что в Украину прибыла партия современных американских бронеавтомобилей LAVR Titan, применяемых в проведении активных штурмовых действий. Новейшие автомобили одобрительно оценили украинские военные.