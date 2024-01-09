Салліван попросив виробників зброї допомогти Україні
Представники Білого дому зустрілися з керівниками венчурних фірм, технологічних та оборонних компаній. Вони попросили їх допомогти Україні з передовими безпілотниками та засобами розмінування.
Про це повідомляє Reuters.
Допомога Україні від виробників зброї
"Розмова була зосереджена на низці систем, в тому числі на безпілотних літальних апаратах, на тому, як протидіяти безпілотним літальним апаратам, що надходять, а також на вирішенні проблеми розмінування", — повідомив один з посадовців Білого дому після зустрічі з групою журналістів.
Голова Ради національної безпеки Білого дому Джейк Салліван скликав цю зустріч, щоб домогтися посилення уваги до допомоги Україні у подоланні ключових технологічних викликів.
Ключові члени Ради національної безпеки зустрілися з керівниками промисловості з Fortem Aerospace, компаній оборонних технологій, таких як Palantir Technologies Inc (PLTR.N) і Anduril Industries Inc, а також з виробником безпілотників Skydio та іншими, які були запрошені до Білого дому.
За словами Саллівана, зустріч дала можливість Білому дому глибше ознайомитись з інноваційними технологіями американської оборонної промисловості, які можна надати Києву. Причому деякі компанії, які були присутні на зустрічі, вже працюють безпосередньо з українським урядом.
Нагадаємо, колишні високопосадовці Сполучених Штатів Америки розповіли, що Україна зможе досягти успіху у сухопутній війні, чого їй не вдалось зробити під час контрнаступу 2023 року. Для нових наступальних дій військовим потрібно зміцнитись на морі і в повітрі, а також застосувати витончену комбінацію технік на землі.
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