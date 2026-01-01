Пограбування банку у Німеччині — вкрали десятки мільйонів євро

Поліція на місці виклику про крадіжку. Фото:

У Німеччині під час різдвяних вихідних злочинці обікрали сховище одного з банків. Вони викрали щонайменше 10 мільйонів євро.

Пограбування банку в Німеччині

Як відомо, злочинці пограбували відділення роздрібного банку Sparkasse у місті Гельзенкірхен на заході країни. Зловмисники просвердлили товсту бетонну стіну банку і отримали доступ до сховища з депозитними скриньками клієнтів.

Після проникнення вони зламали кілька тисяч сейфів, викрали готівку та цінності. За попередніми даними, сума збитків становить двозначну суму в мільйонах євро.

Водночас правоохоронці розповіли, що на різдвяні свята більшість банків та магазинів в Німеччині були закриті з вечора 24 грудня. А отвір у стіні сховища виявили лише вранці 29 грудня після того, як спрацювала пожежна сигналізація.

Вже 30 грудня біля відділення банку зібралися десятки обурених клієнтів, які вимагали пояснень. Деякі з них заявили, що зберігали у скриньках свої заощадження, готівку та ювелірні вироби.

Також у поліції повідомили, що свідки бачили кількох чоловіків з великими сумками поблизу сусіднього гаража в суботу ввечері. Крім того, зафіксовано виїзд чорного Audi RS6 з людьми в масках у салоні рано-вранці в понеділок. Номерний знак автомобіля може збігатися з номером машини, раніше викраденої в Ганновері.

Наразі розслідування триває, банк офіційних коментарів поки не надав.

