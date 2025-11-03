Відео
Лувр грабували не професіонали — нові подробиці від прокурорів

Дата публікації: 3 листопада 2025 08:42
Оновлено: 08:41
У Парижі підтвердили що грабіж Лувру здійснили аматори
Французькі солдати патрулюють біля Лувру. Фото: REUTERS/Abdul Saboor

Прокуратура Парижа вважає, що нещодавнє викрадення коштовностей із Лувру на суму понад 102 мільйони доларів не має ознак, що його ретельно спланували мафіозі. За словами прокурорки Лор Беккуо, йдеться про дії невеликої групи звичайних правопорушників із передмість французької столиці, а не про організовану злочинність.

Про це повідомляє Reuters.

Лувр грабували аматори, а не професіонали

У прокуратурі зазнчали, що у день пограбування двоє чоловіків прибули до музею на вантажному підйомнику, піднялися на другий поверх, розбили вікно, відкрили вітрини кутовими шліфувальними машинами, забрали експонати й утекли. Їх чекали ще двоє спільників на скутерах. Пограбування тривало менш як сім хвилин і виглядало радше як імпровізована операція, а не професійна акція.

Наразі поліція затримала трьох із чотирьох підозрюваних, проте викрадені ювелірні вироби досі не знайдені. Як зазначає прокуратура, затримані не належать до кримінальних структур і не мають ресурсів чи навичок досвідчених злочинців.

"Це не зовсім повсякденна злочинність... але це тип злочинності, який ми зазвичай не асоціюємо з вищими ешелонами організованої злочинності", — сказала Беккуо в ефірі Franceinfo.

Серед підозрюваних є 34-річний чоловік алжирського походження, який живе у Франції понад десятиліття і був затриманий під час спроби полетіти до Алжиру, а також 39-річний мешканець Обервільє, який перебував під судовим наглядом. Обидва частково визнали свою участь.

Пізніше заарештували ще двох — 37-річного чоловіка, неодноразово судимого за крадіжки та інші злочини, і його 38-річну партнерку. Сліди їхньої ДНК були виявлені у вантажівці, використаній під час пограбування. Жінка, однак, заявила, що не має до злочину стосунку, і її адвокат планує оскаржити арешт.

Підозрювана розплакалася під час слухання і сказала, що дуже боїться за життя та безпеку своїх дітей. Тим часом прокуратура зазначає, що ще одна людина з групи залишається на волі, і саме вона, ймовірно, є організатором злочину.

Також міністр внутрішніх справ Франції Лоран Нуньєс підтвердив, що поліція розшукує цього учасника. Він також наголосив, що попри зухвалість злочину, спосіб його виконання свідчить про відсутність досвіду в грабіжників. Вони втратили найцінніший експонат, корону імператриці Євгенії, залишили на місці інструменти, рукавичку й не знищили вантажівку, яку використовували.

Нагадаємо, раніше у поліції повідомляли, що серед арештованих нібито був колишній боєць спецвійськ

Тим часом на викуп викрадених коштовностей зголосився відомий російський багатій, який не обіцяє повернути їх до музею. 

Лувр грабіж Париж пограбування коштовності розслідування
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
