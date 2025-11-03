В Париже подтвердили, что грабеж Лувра совершили любители

Французские солдаты патрулируют возле Лувра. Фото: REUTERS/Abdul Saboor

Прокуратура Парижа считает, что недавнее похищение драгоценностей из Лувра на сумму более 102 миллионов долларов не имеет признаков, что его тщательно спланировали мафиози. По словам прокурора Лор Беккуо, речь идет о действиях небольшой группы обычных правонарушителей из пригородов французской столицы, а не об организованной преступности.

Об этом сообщает Reuters.

Реклама

Читайте также:

Лувр грабили любители, а не профессионалы

В прокуратуре отметили, что в день ограбления двое мужчин прибыли в музей на грузовом подъемнике, поднялись на второй этаж, разбили окно, открыли витрины угловыми шлифовальными машинами, забрали экспонаты и скрылись. Их ждали еще двое сообщников на скутерах. Ограбление длилось менее семи минут и выглядело скорее как импровизированная операция, а не профессиональная акция.

Сейчас полиция задержала троих из четырех подозреваемых, однако похищенные ювелирные изделия до сих пор не найдены. Как отмечает прокуратура, задержанные не принадлежат к криминальным структурам и не имеют ресурсов или навыков опытных преступников.

"Это не совсем повседневная преступность... но это тип преступности, который мы обычно не ассоциируем с высшими эшелонами организованной преступности", — сказала Беккуо в эфире Franceinfo.

Среди подозреваемых есть 34-летний мужчина алжирского происхождения, который живет во Франции более десяти лет и был задержан при попытке улететь в Алжир, а также 39-летний житель Обервилье, который находился под судебным надзором. Оба частично признали свое участие.

Позже арестовали еще двоих — 37-летнего мужчину, неоднократно судимого за кражи и другие преступления, и его 38-летнюю партнершу. Следы их ДНК были обнаружены в грузовике, использованном во время ограбления. Женщина однако заявила, что не имеет к преступлению отношения, и ее адвокат планирует обжаловать арест.

Подозреваемая расплакалась во время слушания и сказала, что очень боится за жизнь и безопасность своих детей. Между тем прокуратура отмечает, что еще один человек из группы остается на свободе, и именно он, вероятно, является организатором преступления.

Также министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес подтвердил, что полиция разыскивает этого участника. Он также отметил, что, несмотря на дерзость преступления, способ его выполнения свидетельствует об отсутствии опыта у грабителей. Они потеряли самый ценный экспонат, корону императрицы Евгении, оставили на месте инструменты, перчатку и не уничтожили грузовик, который использовали.

Напомним, ранее в полиции сообщали, что среди арестованных якобы был бывший боец спецвойск.

Между тем на выкуп похищенных драгоценностей вызвался известный российский богач, который не обещает вернуть их в музей.