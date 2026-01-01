Ограбление банка в Германии — украли десятки миллионов евро

Полиция на месте вызова о краже. Фото:

В Германии во время рождественских выходных преступники обокрали хранилище одного из банков. Они похитили по меньшей мере 10 миллионов евро.

Об этом сообщает Reuters.

Ограбление банка в Германии

Как известно, преступники ограбили отделение розничного банка Sparkasse в городе Гельзенкирхен на западе страны. Злоумышленники просверлили толстую бетонную стену банка и получили доступ к хранилищу с депозитными ячейками клиентов.

После проникновения они взломали несколько тысяч сейфов, похитили наличные и ценности. По предварительным данным, сумма ущерба составляет двузначную сумму в миллионах евро.

В то же время правоохранители рассказали, что на рождественские праздники большинство банков и магазинов в Германии были закрыты с вечера 24 декабря. А отверстие в стене хранилища обнаружили только утром 29 декабря после того, как сработала пожарная сигнализация.

Уже 30 декабря возле отделения банка собрались десятки возмущенных клиентов, которые требовали объяснений. Некоторые из них заявили, что хранили в ячейках свои сбережения, наличные и ювелирные изделия.

Также в полиции сообщили, что свидетели видели нескольких мужчин с большими сумками вблизи соседнего гаража в субботу вечером. Кроме того, зафиксирован выезд черного Audi RS6 с людьми в масках в салоне рано утром в понедельник. Номерной знак автомобиля может совпадать с номером машины, ранее угнанной в Ганновере.

В настоящее время расследование продолжается, банк официальных комментариев пока не предоставил.

Напомним, в октябре произошло вооруженное ограбление в одном из самых известных музеев мира Лувре во Франции. Из коллекции музея похищено девять ювелирных предметов.

Прокуроры сообщали, что стоимость украденного составляет 102 миллиона долларов. А кражу планировали не профессионалы.