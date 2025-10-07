У Німеччині поранено мера Айріс Штальцер — поліція затримала її сина

Затримання фігуранту у Німеччині. Фото: BILD

У німецькому місті Хердеке поліція затримала 15-річного прийомного сина новообраного мера Айріс Штальцер. Жінку знайшли у власній квартирі з численними ножовими пораненнями.

Про це повідомляє видання Bild у вівторок, 7 жовтня.

Реклама

Читайте також:

У Німеччині жорстоко поранили новообраного мера

Інцидент стався у вівторок удень у районі Геррентіш. Саме прийомні діти — 15-річний хлопець і 17-річна дівчина — першими викликали екстрені служби. Спочатку юнак розповів поліції, що його прийомну матір нібито атакували кілька чоловіків на вулиці.

Коли правоохоронці прибули на місце, вони знайшли 57-річну Айріс Штальцер із тяжкими пораненнями в області живота та спини. Медики доставили її до лікарні, де вона перебуває у критичному стані. Лікарі борються за її життя.

Під час слідчих дій поліція затримала 15-річного хлопця. Мотив нападу поки що залишається невідомим. Поліція розглядає всі версії, зокрема й можливі побутові чи психологічні причини. Участь інших осіб у злочині наразі не підтверджена.

Айріс Штальцер від Соціал-демократичної партії Німеччини перемогла на муніципальних виборах 2 жовтня, отримавши 52,20% голосів.

Нагадаємо, що нещодавно у Варшаві побили активістку, яка заступилася за українку в автобусі. Поліція оперативно прибула на місце та затримала зловмисника.

А до цього у США сталася стрілянина на паркінгу магазину. Внаслідок цього загинули двоє дорослих та дитина.