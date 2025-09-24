У Варшаві активістка стала на захист українки в автобусі

Нападник в автобусі. Photo: Sestry

У Варшаві активістка Зенобія Жачек стала на захист літньої українки, яку ображав агресивний пасажир автобуса. Конфлікт закінчився тим, що нападник ударив жінку, однак завдяки швидкій реакції її подруги чоловіка вдалося зупинити, а згодом його затримала поліція Польщі.

Про це повідомили Sestry.

Напад у варшавському автобусі

Зенобія Жачек, членкиня Комітету захисту прав орендарів, разом із подругою їхала автобусом №190, коли помітила, що один із пасажирів голосно принижує літню українку. Чоловік вигукував образи про українців і вимагав, щоб вони "забиралися з Польщі". Жінка сиділа мовчки, однак агресор не вгамовувався.

Допис Поліції Варшави у Telegram. Фото: скриншот

"Коли ми з подругою зайшли в автобус, він безупинно кричав одне й те саме до літньої жінки — про бандерівців, УПА, Волинь, про те, що українці повинні забиратися геть з Польщі та багато інших ганебних речей", — розповіла Зенобія Жачек.

Зенобія Жачек після нападу. Фото: Ann Kij

Активістка спробувала зупинити нападника словами, наголосивши, що він не представляє думку всіх поляків. У відповідь чоловік переключив агресію на неї, почав ображати, а згодом ударив головою в обличчя. У цей момент подруга Жачек почала знімати інцидент на телефон, що остаточно розлютило агресора.

Поліція Варшави підтвердила затримання нападника. "Поліцейські варшавського району Прага-Пулноц сьогодні затримали чоловіка, який минулої суботи напав на пасажира автобуса номер 190. Жінка стала на захист громадянина України, якого ображав та обзивав агресивний пасажир. Чоловік, затриманий поліцією, є 38-річним громадянином Польщі. Розслідування триває", — йдеться у повідомленні.

Завдяки втручанню активістки та її подруги конфлікт не закінчився ще більш трагічно. Інцидент викликав суспільний резонанс і став черговим нагадуванням про важливість протидії ксенофобії та дискримінації.

