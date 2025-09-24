Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
У Варшаві побили жінку, яка заступилася за українку в автобусі

У Варшаві побили жінку, яка заступилася за українку в автобусі

Ua ru
Дата публікації: 24 вересня 2025 14:01
У Варшаві активістка стала на захист українки в автобусі
Нападник в автобусі. Photo: Sestry

У Варшаві активістка Зенобія Жачек стала на захист літньої українки, яку ображав агресивний пасажир автобуса. Конфлікт закінчився тим, що нападник ударив жінку, однак завдяки швидкій реакції її подруги чоловіка вдалося зупинити, а згодом його затримала поліція Польщі.

Про це повідомили Sestry.

Напад у варшавському автобусі

Зенобія Жачек, членкиня Комітету захисту прав орендарів, разом із подругою їхала автобусом №190, коли помітила, що один із пасажирів голосно принижує літню українку. Чоловік вигукував образи про українців і вимагав, щоб вони "забиралися з Польщі". Жінка сиділа мовчки, однак агресор не вгамовувався.

У Варшаві побили жінку, яка заступилася за українку в автобусі - фото 1
 Допис Поліції Варшави у Telegram. Фото: скриншот

"Коли ми з подругою зайшли в автобус, він безупинно кричав одне й те саме до літньої жінки — про бандерівців, УПА, Волинь, про те, що українці повинні забиратися геть з Польщі та багато інших ганебних речей", — розповіла Зенобія Жачек.

У Варшаві побили жінку, яка заступилася за українку в автобусі - фото 2
Зенобія Жачек після нападу. Фото: Ann Kij

Активістка спробувала зупинити нападника словами, наголосивши, що він не представляє думку всіх поляків. У відповідь чоловік переключив агресію на неї, почав ображати, а згодом ударив головою в обличчя. У цей момент подруга Жачек почала знімати інцидент на телефон, що остаточно розлютило агресора.

Поліція Варшави підтвердила затримання нападника. "Поліцейські варшавського району Прага-Пулноц сьогодні затримали чоловіка, який минулої суботи напав на пасажира автобуса номер 190. Жінка стала на захист громадянина України, якого ображав та обзивав агресивний пасажир. Чоловік, затриманий поліцією, є 38-річним громадянином Польщі. Розслідування триває", — йдеться у повідомленні.

Завдяки втручанню активістки та її подруги конфлікт не закінчився ще більш трагічно. Інцидент викликав суспільний резонанс і став черговим нагадуванням про важливість протидії ксенофобії та дискримінації.

Нагадаємо, що уряд Польщі у 2025 році вніс певні зміни до процедури перетину кордону, які важливо знати тим, хто планує найближчим часом виїзд за межі України.

Раніше ми також інформували, що на польських дорогах уже кілька років їздять тисячі автомобілів з українською реєстрацією без проходження техогляду. Польська влада вже звернула увагу на ситуацію та почала працювати над її врегулюванням.

Польща напад злочин Варшава українка
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
