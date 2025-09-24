Видео
Главная Новости дня В Варшаве избили женщину, вступившуюся за украинку в автобусе

В Варшаве избили женщину, вступившуюся за украинку в автобусе

Ua ru
Дата публикации 24 сентября 2025 14:01
В Варшаве активистка стала на защиту украинки в автобусе
Нападавший в автобусе. Photo: Sestry

В Варшаве активистка Зенобия Жачек стала на защиту пожилой украинки, которую оскорблял агрессивный пассажир автобуса. Конфликт закончился тем, что нападавший ударил женщину, однако благодаря быстрой реакции ее подруги мужчину удалось остановить, а впоследствии его задержала полиция Польши.

Об этом сообщили Sestry.

Читайте также:

Нападение в варшавском автобусе

Зенобия Жачек, член Комитета защиты прав арендаторов, вместе с подругой ехала автобусом №190, когда заметила, что один из пассажиров громко унижает пожилую украинку. Мужчина выкрикивал оскорбления об украинцах и требовал, чтобы они "убирались из Польши". Женщина сидела молча, однако агрессор не унимался.

У Варшаві побили жінку, яка заступилася за українку в автобусі - фото 1
Сообщение Полиции Варшавы в Telegram. Фото: скриншот

"Когда мы с подругой зашли в автобус, он непрерывно кричал одно и то же пожилой женщине — о бандеровцах, УПА, Волыни, о том, что украинцы должны убираться из Польши и много других позорных вещей", — рассказала Зенобия Жачек.

В Варшаве избили женщину, вступившуюся за украинку в автобусе - фото 2
Зенобия Жачек после нападения. Фото: Ann Kij

Активистка попыталась остановить нападающего словами, подчеркнув, что он не представляет мнение всех поляков. В ответ мужчина переключил агрессию на нее, начал оскорблять, а затем ударил головой в лицо. В этот момент подруга Жачек начала снимать инцидент на телефон, что окончательно разозлило агрессора.

Полиция Варшавы подтвердила задержание нападавшего. "Полицейские варшавского района Прага-Пулноц сегодня задержали мужчину, который в минувшую субботу напал на пассажира автобуса номер 190. Женщина встала на защиту гражданина Украины, которого оскорблял и обзывал агрессивный пассажир. Мужчина, задержанный полицией, является 38-летним гражданином Польши. Расследование продолжается", — говорится в сообщении.

Благодаря вмешательству активистки и ее подруги конфликт не закончился еще более трагично. Инцидент вызвал общественный резонанс и стал очередным напоминанием о важности противодействия ксенофобии и дискриминации.

Напомним, что правительство Польши в 2025 году внесло определенные изменения в процедуру пересечения границы, которые важно знать тем, кто планирует в ближайшее время выезд за пределы Украины.

Ранее мы также информировали, что на польских дорогах уже несколько лет ездят тысячи автомобилей с украинской регистрацией без прохождения техосмотра. Польские власти уже обратили внимание на ситуацию и начали работать над ее урегулированием.

Польша нападение преступление Варшава украинка
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
