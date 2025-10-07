Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В Германии жестко ранили мэра — полиция задержала ее сына

В Германии жестко ранили мэра — полиция задержала ее сына

Ua ru
Дата публикации 7 октября 2025 17:58
В Германии ранен мэр Айрис Штальцер - полиция задержала ее сына
Задержание фигуранта в Германии. Фото: BILD

В немецком городе Хердеке полиция задержала 15-летнего приемного сына новоизбранного мэра Айрис Штальцер. Женщину нашли в собственной квартире с многочисленными ножевыми ранениями.

Об этом сообщает издание Bild во вторник, 7 октября.

Реклама
Читайте также:

В Германии жестоко ранили новоизбранного мэра

Инцидент произошел во вторник днем в районе Геррентиш. Именно приемные дети — 15-летний парень и 17-летняя девушка — первыми вызвали экстренные службы. Сначала юноша рассказал полиции, что его приемную мать якобы атаковали несколько мужчин на улице.

Когда правоохранители прибыли на место, они нашли 57-летнюю Айрис Штальцер с тяжелыми ранениями в области живота и спины. Медики доставили ее в больницу, где она находится в критическом состоянии. Врачи борются за ее жизнь.

Во время следственных действий полиция задержала 15-летнего парня. Мотив нападения пока остается неизвестным. Полиция рассматривает все версии, в том числе и возможные бытовые или психологические причины. Участие других лиц в преступлении пока не подтверждено.

Айрис Штальцер от Социал-демократической партии Германии победила на муниципальных выборах 2 октября, получив 52,20% голосов.

Напомним, что недавно в Варшаве избили активистку, которая вступилась за украинку в автобусе. Полиция оперативно прибыла на место и задержала злоумышленника.

А до этого в США произошла стрельба на парковке магазина. В результате этого погибли двое взрослых и ребенок.

Германия нападение полиция сыновья ранение
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации