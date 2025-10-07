В Германии ранен мэр Айрис Штальцер - полиция задержала ее сына

Задержание фигуранта в Германии. Фото: BILD

В немецком городе Хердеке полиция задержала 15-летнего приемного сына новоизбранного мэра Айрис Штальцер. Женщину нашли в собственной квартире с многочисленными ножевыми ранениями.

Об этом сообщает издание Bild во вторник, 7 октября.

В Германии жестоко ранили новоизбранного мэра

Инцидент произошел во вторник днем в районе Геррентиш. Именно приемные дети — 15-летний парень и 17-летняя девушка — первыми вызвали экстренные службы. Сначала юноша рассказал полиции, что его приемную мать якобы атаковали несколько мужчин на улице.

Когда правоохранители прибыли на место, они нашли 57-летнюю Айрис Штальцер с тяжелыми ранениями в области живота и спины. Медики доставили ее в больницу, где она находится в критическом состоянии. Врачи борются за ее жизнь.

Во время следственных действий полиция задержала 15-летнего парня. Мотив нападения пока остается неизвестным. Полиция рассматривает все версии, в том числе и возможные бытовые или психологические причины. Участие других лиц в преступлении пока не подтверждено.

Айрис Штальцер от Социал-демократической партии Германии победила на муниципальных выборах 2 октября, получив 52,20% голосов.

