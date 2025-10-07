В Германии ранен мэр Айрис Штальцер - полиция задержала ее сына

В Германии жестко ранили мэра — полиция задержала ее сына
В немецком городе Хердеке полиция задержала 15-летнего приемного сына новоизбранного мэра Айрис Штальцер. Женщину нашли в собственной квартире с многочисленными ножевыми ранениями.
Об этом сообщает издание Bild во вторник, 7 октября.
В Германии жестоко ранили новоизбранного мэра
Инцидент произошел во вторник днем в районе Геррентиш. Именно приемные дети — 15-летний парень и 17-летняя девушка — первыми вызвали экстренные службы. Сначала юноша рассказал полиции, что его приемную мать якобы атаковали несколько мужчин на улице.
Когда правоохранители прибыли на место, они нашли 57-летнюю Айрис Штальцер с тяжелыми ранениями в области живота и спины. Медики доставили ее в больницу, где она находится в критическом состоянии. Врачи борются за ее жизнь.
Во время следственных действий полиция задержала 15-летнего парня. Мотив нападения пока остается неизвестным. Полиция рассматривает все версии, в том числе и возможные бытовые или психологические причины. Участие других лиц в преступлении пока не подтверждено.
Айрис Штальцер от Социал-демократической партии Германии победила на муниципальных выборах 2 октября, получив 52,20% голосов.
