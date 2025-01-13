ДТП в німецькому Бранденбурзі — в автобусі перебувала українка

Місце аварії. Фото: rnd.de

У Німеччині, у федеральній землі Бранденбург, у неділю, 12 січня, перекинувся пасажирський автобус Flixbus. Серед пасажирів є загиблі, в транспорті також перебувала українка.

Ситуацію прокоментувало МЗС у коментарі РБК-Україна у понеділок, 13 січня.

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Відомо, що через перекидання автобуса загинули двоє пасажирів: 29-річна жінка і 48-річний чоловік. Ще 11 осіб постраждали, четверо з яких перебувають у важкому стані.

За попередньою інформацією, в автобусі перебувала громадянка України 1995 року народження. Наразі справа перебуває на контролі українського посольства в Німеччині.

"На ранок 14 січня заплановано впізнання тіла загиблої особи для встановлення можливої належності до громадянства України", — зазначили в МЗС.

Місце ДТП. Фото: rnd.de

Нагадаємо, 11 січня у Франції, біля головного залізничного вокзалу Страсбурга, зіткнулись трамваї, внаслідок чого постраждали люди.

Також ми писали, що 3 січня у Казахстані через хуртовину сталася масштабна аварія за участі 40 автомобілів.