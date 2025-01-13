ДТП в немецком Бранденбурге — в автобусе находилась украинка

Место аварии. Фото: rnd.de

В Германии, в федеральной земле Бранденбург, в воскресенье, 12 января, перевернулся пассажирский автобус Flixbus. Среди пассажиров есть погибшие, в транспорте также находилась украинка.

Ситуацию прокомментировал МИД в комментарии РБК-Украина в понедельник, 13 января.

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Известно, что из-за опрокидывания автобуса погибли двое пассажиров: 29-летняя женщина и 48-летний мужчина. Еще 11 человек пострадали, четверо из которых находятся в тяжелом состоянии.

По предварительной информации, в автобусе находилась гражданка Украины 1995 года рождения. Сейчас дело на контроле украинского посольства в Германии.

"На утро 14 января запланировано опознание тела погибшего лица для установления возможной принадлежности к гражданству Украины", — отметили в МИД.

Место ДТП. Фото: rnd.de

Напомним, 11 января во Франции, возле главного железнодорожного вокзала Страсбурга, столкнулись трамваи, в результате чего пострадали люди.

Также мы писали, что 3 января в Казахстане из-за метели произошла масштабная авария с участием 40 автомобилей.