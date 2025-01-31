У Німеччині вбивця 9-річної українки отримав довічне ув'язнення

Суд над чоловіком. Фото: mdr1

У Німеччині до довічного ув'язнення засудили чоловіка, який вбив дівчинку з України. Раніше він мав стосунки з матір'ю загиблої, але вони розійшлися.

Про це пише BILD у п'ятницю, 31 січня.

Читайте також:

Вбивство українки в Німеччині

Суд у Хемніці призначив 37-річному чоловіку довічне ув'язнення за вбивство дев'ятирічної дівчинки Валерії з України, яка разом з мамою приїхала до країни після початку повномасштабного вторгнення Росії. Також суд визначив цей злочин, як особливо тяжкий, що унеможливлює його звільнення з-під варти після 15 років ув'язнення.

Як відомо, 3 червня 2024 року він вистежив дівчинку, яка йшла до школи, та задушив її. Після цього вбився втік з Німеччини, але через 11 днів його затримали у Празі та екстрадували назад до країни, де розпочали судовий процес.

У матеріалі йдеться, що раніше чоловік та матір Валерії мали стосунки, але за кілька днів до вбивства жінка розлучилася з ним. За версією слідства, таким чином він міг вирішити помститися українці.

Нагадаємо, у США шериф застрелив чоловіка, якого помилував президент Дональд Трамп у справі про незаконне проникнення в будівлю Капітолія у 2021 році.

А росіяни намагалися вбити керівника німецької компанії Rheinmetall Арміна Паппергера. Це підтвердив високопоставлений чиновник НАТО.