У Німеччині вбивця 9-річної українки отримав довічне ув'язнення

У Німеччині судили вбивцю 9-річної українки — який строк отримав
У Німеччині до довічного ув'язнення засудили чоловіка, який вбив дівчинку з України. Раніше він мав стосунки з матір'ю загиблої, але вони розійшлися.
Про це пише BILD у п'ятницю, 31 січня.
Вбивство українки в Німеччині
Суд у Хемніці призначив 37-річному чоловіку довічне ув'язнення за вбивство дев'ятирічної дівчинки Валерії з України, яка разом з мамою приїхала до країни після початку повномасштабного вторгнення Росії. Також суд визначив цей злочин, як особливо тяжкий, що унеможливлює його звільнення з-під варти після 15 років ув'язнення.
Як відомо, 3 червня 2024 року він вистежив дівчинку, яка йшла до школи, та задушив її. Після цього вбився втік з Німеччини, але через 11 днів його затримали у Празі та екстрадували назад до країни, де розпочали судовий процес.
У матеріалі йдеться, що раніше чоловік та матір Валерії мали стосунки, але за кілька днів до вбивства жінка розлучилася з ним. За версією слідства, таким чином він міг вирішити помститися українці.
Нагадаємо, у США шериф застрелив чоловіка, якого помилував президент Дональд Трамп у справі про незаконне проникнення в будівлю Капітолія у 2021 році.
А росіяни намагалися вбити керівника німецької компанії Rheinmetall Арміна Паппергера. Це підтвердив високопоставлений чиновник НАТО.
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