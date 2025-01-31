В Германии убийца 9-летней украинки получил пожизненное заключение

Суд над мужчиной. Фото: mdr1

В Германии к пожизненному заключению приговорили мужчину, который убил девочку из Украины. Ранее он имел отношения с матерью погибшей, но они разошлись.

Об этом пишет BILD в пятницу, 31 января.

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Убийство украинки в Германии

Суд в Хемнице назначил 37-летнему мужчине пожизненное заключение за убийство девятилетней девочки Валерии из Украины, которая вместе с мамой приехала в страну после начала полномасштабного вторжения России. Также суд определил это преступление, как особо тяжкое, что делает невозможным его освобождение из-под стражи после 15 лет заключения.

Как известно, 3 июня 2024 года он выследил девочку, которая шла в школу, и задушил ее. После этого он сбежал из Германии, но через 11 дней его задержали в Праге и экстрадировали обратно в страну, где начали судебный процесс.

В материале говорится, что ранее мужчина и мать Валерии имели отношения, но за несколько дней до убийства женщина рассталась с ним. По версии следствия, таким образом он мог решить отомстить украинке.

Напомним, в США шериф застрелил мужчину, которого помиловал президент Дональд Трамп по делу о незаконном проникновении в здание Капитолия в 2021 году.

А россияне пытались убить руководителя немецкой компании Rheinmetall Армина Паппергера. Это подтвердил высокопоставленный чиновник НАТО.