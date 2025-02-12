Суд у Німеччині уперше дозволив екстрадицію українця-ухилянта

Судове засідання у Німеччині. Фото: Euro News

Федеральний верховний суд Німеччини вперше схвалив екстрадицію громадянина України, який намагався уникнути служби у лавах Збройних сил. Своє бажання чоловік обгрунтовував особистими переконаннями.

Про це повідомляє MDR у середу, 12 лютого.

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Українські правоохоронці звернулися із запитом про екстрадицію чоловіка, який виїхав до Німеччини. На території нашої держави українцю інкримінують погрози і фізичне насильство над співробітником поліції під час взяття аналізу крові в лікарні.

Після того, як Німеччина почала процедуру екстрадиції українця, той почав протестувати проти такого рішення, оскільки у разі екстрадиції його можуть призвати на військову службу.

Чоловік стверджував, що відмовився від військової служби з міркувань совісті, бо не хоче вбивати людей, проте його спробували мобілізувати після початку повномасштабного вторгнення.

Вищий земельний суд Дрездена звернувся до Федерального верховного суду Німеччини з проханням розʼяснити, чи можна в такому разі задовольнити екстрадиційний запит. На запит було дано ствердну відповідь.

Судді обґрунтували свою позицію тим, що відмова від військової служби з міркувань совісті не є перешкодою для екстрадиції, якщо держава зазнала нападу в порушення міжнародного права, і тому відповідна особа повинна бути готовою до того, що її призвуть на службу.

В суді також додали, що право на відмову від військової служби з міркувань совісті не застосовується без обмежень. Основний закон Німеччини та Європейська конвенція з прав людини у такому випадку не перешкоджають екстрадиції.

Раніше ми повідомляли, що у Німеччині суд визнав подружню пару винною у вбивстві двох українок та засудив їх до довічного ув’язнення.

Також ми писали, що в Німеччині виставили на продаж розкішну віллу олігарха з Росії.