Суд в Германии впервые разрешил экстрадицию украинца-уклониста

Судебное заседание в Германии. Фото: Euro News

Федеральный верховный суд Германии впервые одобрил экстрадицию гражданина Украины, который пытался избежать службы в рядах Вооруженных сил. Свое желание мужчина обосновывал личными убеждениями.

Об этом сообщает MDR в среду, 12 февраля.

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Украинские правоохранители обратились с запросом об экстрадиции мужчины, который выехал в Германию. На территории нашего государства украинцу инкриминируют угрозы и физическое насилие над сотрудником полиции во время взятия анализа крови в больнице.

После того, как Германия начала процедуру экстрадиции украинца, тот начал протестовать против такого решения, поскольку в случае экстрадиции его могут призвать на военную службу.

Мужчина утверждал, что отказался от военной службы по соображениям совести, потому что не хочет убивать людей, однако его попытались мобилизовать после начала полномасштабного вторжения.

Высший земельный суд Дрездена обратился в Федеральный верховный суд Германии с просьбой разъяснить, можно ли в таком случае удовлетворить экстрадиционный запрос. На запрос был дан утвердительный ответ.

Судьи обосновали свою позицию тем, что отказ от военной службы по соображениям совести не является препятствием для экстрадиции, если государство подверглось нападению в нарушение международного права, и поэтому соответствующее лицо должно быть готово к тому, что его призовут на службу.

В суде также добавили, что право на отказ от военной службы по соображениям совести не применяется без ограничений. Основной закон Германии и Европейская конвенция по правам человека в таком случае не препятствуют экстрадиции.

Ранее мы сообщали, что в Германии суд признал супружескую пару виновной в убийстве двух украинок и приговорил их к пожизненному заключению.

Также мы писали, что в Германии выставили на продажу роскошную виллу олигарха из России.