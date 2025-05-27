Обшуки за підозрою у підтримці бойовиків РФ у Німеччині - деталі

Прокуратура Німеччини. Фото: Reuters

У вівторок, 27 травня, прокуратура Німеччини провела обшук у будинку в Бранденбурзі. Це сталося через підозру в підтримці російських бойовиків у так званих "ЛНР" та "ДНР".

Про це повідомляє Der Standard.

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За словами речника прокуратури, одного із підозрюваних звинувачують у тому, що він протягом кількох років займався збором коштів та організацією доставки товарів до окупованих Росією районів Донецької та Луганської областей.

Правоохоронці повідомляють, що чоловік перебуває під слідством за підозрою в підтримці терористичної організації за кордоном. За інформацією, обшукане майно знаходиться в районі Даме-Шпревальд.

Деталей обшуку у німецькій прокуратурі не повідомили, арештів також не проводили.

Нагадаємо, що колишню прокурорку Східного округу Вірджинії Джесіку Абер, якій було 43 роки, виявили мертвою. Її тіло знайшли 22 березня, повідомляють власті штату Вірджинія. До своєї відставки на початку цього року вона очолювала розслідування, пов’язані з витоками секретної інформації, військовими злочинами за участі російських громадян.

Європейський Союз офіційно підтвердив, що Сполучені Штати вийшли з групи, яка займається моніторингом воєнних злочинів Росії в Україні.