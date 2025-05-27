Обыски по подозрению в поддержке боевиков РФ в Германии - детали

Прокуратура Германии. Фото: Reuters

Во вторник, 27 мая, прокуратура Германии провела обыск в доме в Бранденбурге. Это произошло из-за подозрения в поддержке российских боевиков в так называемых "ЛНР" и "ДНР".

Об этом сообщает Der Standard.

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По словам представителя прокуратуры, одного из подозреваемых обвиняют в том, что он в течение нескольких лет занимался сбором средств и организацией доставки товаров в оккупированные Россией районы Донецкой и Луганской областей.

Правоохранители сообщают, что мужчина находится под следствием по подозрению в поддержке террористической организации за рубежом. По информации, обысканное имущество находится в районе Даме-Шпревальд.

Деталей обыска в немецкой прокуратуре не сообщили, арестов также не проводили.

Напомним, что бывшего прокурора Восточного округа Вирджинии Джессику Абер, которой было 43 года, обнаружили мертвой. Ее тело нашли 22 марта, сообщают власти штата Вирджиния. До своей отставки в начале этого года она возглавляла расследования, связанные с утечками секретной информации, военными преступлениями с участием российских граждан.

Европейский Союз официально подтвердил, что Соединенные Штаты вышли из группы, которая занимается мониторингом военных преступлений России в Украине.