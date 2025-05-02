Партію AfD у Німеччині визнали екстремістською

Прихильники партії AfD. Фото: REUTERS/Thomas Peter

Німецька розвідка класифікувала ультраправу партію "Альтернатива для Німеччини" (AfD) як "екстремістською організацією", яка загрожує демократії. Відповідне рішення дає можливості посилити спостереження за партією.

Про це повідомляє Reuters.

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Як відомо, Федеральне відомство з охорони конституції Німеччини (BfV) оприлюднило звіт на 1100 сторінок. Там було встановлено, що "Альтернатива для Німеччини" є расистською та антимусульманською організацією. Відтепер служби безпеки мають повноваження вербувати інформаторів, перехоплювати партійні повідомлення та посилити спостереження за партією.

"Центральним у нашій оцінці є етнічно та родово визначена концепція народу, яка формує партію "Альтернатива для Німеччини", як ту, що знецінює цілі сегменти населення Німеччини та порушує їхню людську гідність. Це відображається в загальній антимігрантській та антимусульманській позиції партії", — йдеться у заяві розвідувального агентства BfV.

Видання зазначило, що "це справжнє клеймо" для партії, яке може ускладнити залучення нових членів і поставити під загрозу державне фінансування.

Що відповіли у партії

Партія "Альтернатива для Німеччини" засудила це рішення як "політично мотивовану спробу дискредитувати та криміналізувати її".

""Альтернатива для Німеччини" продовжуватиме вживати правових заходів проти цих наклепницьких нападок, які ставлять під загрозу демократію", — заявили співлідери партії Аліса Вайдель та Тіно Хрупалла.

Чому AfD пов'язують з РФ

"Альтернатива Німеччини", яка була створена 2013 року, заробила у німецькому суспільстві та політикумі репутацію проросійсько. Це, зокрема, пов'язано з позиціями членів партії, які виступають за припинення військової допомоги Україні. Крім того, ідеологія партії спрямована проти євроінтеграції та проти імміграції іноземців.

У лютому 2025 року кандидатка в канцлери Німеччини від партії "Альтернатива для Німеччини" (AfD) Аліса Вайдель заявила, що хоче відновити зв'язки з Росією. Вона пояснила, що це потрібно, адже в такому разі для німецької економіки будуть погані наслідки.

Нагадаємо, нещодавно ЗМІ повідомили, що німецька компанія співпрацювала з РФ та постачала хром. Цей метал застосовується у виробництві озброєння та військової техніки.

Також ми писали, що міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що його країна підтримуватиме Україну, якщо це припинять робити США.