Партию AfD в Германии признали экстремистской в Германии

Сторонники партии AfD. Фото: REUTERS/Thomas Peter

Немецкая разведка классифицировала ультраправую партию "Альтернатива для Германии" (AfD) как "экстремистскую организацию", которая угрожает демократии. Соответствующее решение дает возможности усилить наблюдение за партией.

Об этом сообщает Reuters.

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Как известно, Федеральное ведомство по охране конституции Германии (BfV) обнародовало отчет на 1100 страниц. Там было установлено, что "Альтернатива для Германии" является расистской и антимусульманской организацией. Отныне службы безопасности имеют полномочия вербовать информаторов, перехватывать партийные сообщения и усилить наблюдение за партией.

"Центральным в нашей оценке является этнически и родово определенная концепция народа, которая формирует партию "Альтернатива для Германии" как ту, что обесценивает целые сегменты населения Германии и нарушает их человеческое достоинство. Это отражается в общей антимигрантской и антимусульманской позиции партии", — говорится в заявлении разведывательного агентства BfV.

Издание отметило, что "это настоящее клеймо" для партии, которое может затруднить привлечение новых членов и поставить под угрозу государственное финансирование.

Что ответили в партии

Партия "Альтернатива для Германии" осудила это решение как "политически мотивированную попытку дискредитировать и криминализировать ее".

"Альтернатива для Германии" будет продолжать принимать правовые меры против этих клеветнических нападок, которые ставят под угрозу демократию", — заявили солидеры партии Алиса Вайдель и Тино Хрупалла.

Почему AfD связывают с РФ

"Альтернатива Германии", которая была создана в 2013 году, заработала в немецком обществе и политикуме репутацию пророссийской. Это, в частности, связано с позициями членов партии, которые выступают за прекращение военной помощи Украине. Кроме того, идеология партии направлена против евроинтеграции и против иммиграции иностранцев.

В феврале 2025 года кандидат в канцлеры Германии от партии "Альтернатива для Германии" (AfD) Алиса Вайдель заявила, что хочет восстановить связи с Россией. Она объяснила, что это нужно, ведь в таком случае для немецкой экономики будут плохие последствия.

Напомним, недавно СМИ сообщили, что немецкая компания сотрудничала с РФ и поставляла хром. Этот металл применяется в производстве вооружения и военной техники.

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