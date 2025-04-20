Німецька компанія EKC.AG постачала хром до Росії — що відомо про співпрацю

Російські окупанти. Фото: росЗМІ

Німецька компанія EKC.AG, що базується у Вюрцбурзі, експортувала до Росії хром. Зокрема, цей метал застосовується у виробництві озброєння та військової техніки.

Про це йдеться у розслідуванні Handelsblatt.

Реклама

Читайте також:

Співпраця компанії Німеччини з Росією

Експортна статистика свідчить, що з січня 2023 по квітень 2024 року близько половини обсягів постачання хрому до Росії здійснювала саме ця німецька компанія. Загальна вартість становила 24,2 мільйона євро.

На сайті компанії EKC.AG йдеться, що її створили у 2006 році. Генеральним директором є Володимир Платунов, фінансовим — Євген Порохня, а менеджером з продажу — Олег Крилов.

Загалом там працює 21 співробітник, з яких шестеро зазначені на офіційному сайті — всі вони володіють російською мовою. EKC.AG має офіси в Китаї та Туреччині, а також філії у США та Словенії.

Власну діяльність фірма позиціонує як "глобальний трейдинг сировинними матеріалами".

Порохня повідомляв, що разом із Платуновим є громадянами Росії, однак уже 28 років проживають в Німеччині. ЗМІ пише, що у них є податковий номер РФ.

За даними Handelsblatt, у 2017 році серед клієнтів компанії EKC.AG у Росії був "Уралвагонзавод" — підприємство, що виготовляє бронетехніку для армії РФ. Наразі невідомо, чи співпрацюють вони далі, оскільки Порохня відкидав звинувачення.

Він також зазначив, що Росія не має гострої потреби в хромовій руді, адже володіє власними покладами.

Нагадаємо, 17 квітня Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Китай постачає зброю для російських окупантів.

Згодом Україна оголосила санкції проти китайських організацій. Вони спеціалізуються на постачанні обладнання та матеріалів.