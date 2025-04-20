Немецкая компания EKC.AG поставляла хром в Россию — что известно о сотрудничестве

Российские оккупанты. Фото: росСМИ

Немецкая компания EKC.AG, базирующаяся в Вюрцбурге, экспортировала в Россию хром. В частности, этот металл применяется в производстве вооружения и военной техники.

Об этом говорится в расследовании Handelsblatt.

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Экспортная статистика свидетельствует, что с января 2023 по апрель 2024 года около половины объемов поставок хрома в Россию осуществляла именно эта немецкая компания. Общая стоимость составила 24,2 миллиона евро.

На сайте компании EKC.AG говорится, что ее создали в 2006 году. Генеральным директором является Владимир Платунов, финансовым — Евгений Порохня, а менеджером по продажам — Олег Крылов.

Всего там работает 21 сотрудник, из которых шестеро указаны на официальном сайте — все они владеют русским языком. EKC.AG имеет офисы в Китае и Турции, а также филиалы в США и Словении.

Собственную деятельность фирма позиционирует как "глобальный трейдинг сырьевыми материалами".

Порохня сообщал, что вместе с Платуновым являются гражданами России, однако уже 28 лет проживают в Германии. СМИ пишет, что у них есть налоговый номер РФ.

По данным Handelsblatt, в 2017 году среди клиентов компании EKC.AG в России был "Уралвагонзавод" — предприятие, которое производит бронетехнику для армии РФ. Пока неизвестно, сотрудничают ли они дальше, поскольку Порохня отвергал обвинения.

Он также отметил, что Россия не имеет острой потребности в хромовой руде, ведь обладает собственными залежами.

Напомним, 17 апреля Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Китай поставляет оружие для российских оккупантов.

Впоследствии Украина объявила санкции против китайских организаций. Они специализируются на поставке оборудования и материалов.