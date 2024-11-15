Чому в Німеччині не можна викидати скляні пляшки та який штраф

Вивіз сміття у Німеччині. Ілюстративне фото: vtorma

У Німеччині існують закони для людей, які обмежують викидання сміття в окремі дні. Зокрема, це стосується скляних банок.

Про це пише Главред.

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Штраф за викидання сміття

За словами авторки YouTube-каналу "Germanika" Галини, у Німеччині категорично заборонено викидати скляні банки або пляшки у сміттєві контейнери в окремі дні — для цього створені чіткі правила. Не можна цього робити у неділю або свята.

"Це правило діє для забезпечення тиші та спокою для всіх жителів", — пояснила вона.

У багатьох містах країни є спеціально визначені години для викидання скла: з понеділка по суботу з 7:00 до 13:00 та з 15:00 до 20:00.

В Німеччині є режим тиші, який має назву Ruhezeit, — це проміжок часу, коли всі мешканці зобов'язані забезпечувати спокій у будинку і навколо нього. Сюди відноситься й гучна музика, шумні ігри дітей та навіть використання шумних побутових приладів.

Для багатьох німців тиша — це майже "священна" традиція. Причиною цього є повага до відпочинку сусідів.

Тому шум у неділю чи у святковий день в Німеччині оцінюється штрафом до 5000 євро. Також сусіди можуть поскаржитися орендодавцю, який має право розірвати договір з порушником.

Нагадаємо, у Німеччині провели опитування серед громадян стосовно допомоги Україні. Згідно з ним, 57% німців виступають за військову підтримку.

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