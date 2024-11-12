Серед німців 57% виступають за продовження підтримки України

Військова допомога. Ілюстративне фото:

У Німеччині провели опитування серед громадян стосовно допомоги Україні. Згідно з ним, 57% німців виступають за військову підтримку.

Про це пише видання ntv у вівторок, 12 листопада.

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У матеріалі йдеться, що більшість німців, а саме 57%, — все ще виступають за військову підтримку України, яка зазнала нападу Росії. Але порівняно з минулим роком ця частка знизилася, коли за допомогу висловлювалися 66%.

Особливо низький рівень підтримки спостерігається на сході країни, де за продовження підтримки лише 40%. З них 47% опитаних вважають, що Україна повинна продовжувати захищати себе, допоки не деокупує всі території.

Ще 43% — впевнені, що Україні варто поступитися частиною своєї території, аби закінчити війну.

Нагадаємо, у Німеччині через суперечку про Путіна та війну вбили українця, який працював далекобійником.

Також ми писали, що Німеччина продовжує гарантувати фінансову підтримку українцям у 2024 році. Стало відомо, які суми виплат та умови надання грошової допомоги для дітей.