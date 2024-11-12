Среди немцев 57% выступают за продолжение поддержки Украины

Военная помощь. Иллюстративное фото:

В Германии провели опрос среди граждан по поводу помощи Украине. Согласно ему, 57% немцев выступают за военную поддержку.

Об этом пишет издание ntv во вторник, 12 ноября.

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Военная поддержка от Германии

В материале говорится, что большинство немцев, а именно 57%, — все еще выступают за военную поддержку Украины, которая подверглась нападению России. Но по сравнению с прошлым годом эта доля снизилась, когда за помощь высказывались 66%.

Особенно низкий уровень поддержки наблюдается на востоке страны, где за продление поддержки всего 40%. Из них 47% опрошенных считают, что Украина должна продолжать защищать себя, пока не деоккупирует все территории.

Еще 43% — уверены, что Украине следует уступить часть своей территории, чтобы закончить войну.

Напомним, в Германии из-за спора о Путине и войне убили украинца, работавшего дальнобойщиком.

Также мы писали, что Германия продолжает гарантировать финансовую поддержку украинцам в 2024 году. Стало известно, какие суммы выплат и условия денежной помощи для детей.