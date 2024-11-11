Вбивство українця у Німеччині — далекобійника позбавили життя під час суперечки про Путіна

Поліція Німеччини. Ілюстративне фото: Jan Ohmen

У Німеччині вбили українця, який працював далекобійником. Це сталося під час суперечки про російського президента Володимира Путіна та війну в Україні.

Про це повідомляє Bild.

Читайте також:

У Німеччині вбили українця

За інформацією ЗМІ, конфлікт стався на парковці для вантажівок поблизу села Оберрот неподалік Штутгарта, що на півдні Німеччини.

Місце злочину. Фото: BILD

Свідки кажуть, що увечері 9 листопада четверо водіїв розпивали там алкоголь, слухали музику, голосно сміялися та сперечались. Темою дискусії стала війна в Україні та роль Росії у ній.

"Після 20:00 за місцевим часом конфлікт загострився та переріс у бійку. В результаті вбито наймолодшого учасника четвірки — 34-річного водія з України", — йдеться у повідомленні.

Поліція проводить слідчі дії. Фото: Bild

Зазначається, що трьох інших з компанії заарештовано. Їм 35, 41 та 45 років. Один із них — громадянин Узбекистану.

"Поліція з’ясовує, хто саме вбив українця", — пише Bild.

Також ми повідомляли, що у німецькому місті Росток вбили 46-річного українця. Він помер від важких травм. Інцидент стався у притулку для біженців.

Раніше ми писали, що у Німеччині поблизу міста Магдебург сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинув українець.