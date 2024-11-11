Убийство украинца в Германии — дальнобойщика лишили жизни во время спора о Путине

Полиция Германии. Иллюстративное фото: Jan Ohmen

В Германии убили украинца, работавшего дальнобойщиком. Это произошло во время спора о российском президенте Владимире Путине и войне в Украине.

Об этом сообщает Bild.

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В Германии убили украинца

По информации СМИ, конфликт произошел на парковке для грузовиков вблизи села Оберрот недалеко от Штутгарта на юге Германии.

Место преступления. Фото: BILD

Свидетели говорят, что вечером 9 ноября четверо водителей распивали там алкоголь, слушали музыку, громко смеялись и спорили. Темой дискуссии стала война в Украине и роль России в ней.

"После 20:00 по местному времени конфликт обострился и перерос в драку. В результате убит самый молодой участник четверки — 34-летний водитель из Украины", — говорится в сообщении.

Полиция проводит следственные действия. Фото: Bild

Отмечается, что трое других из компании арестованы. Им 35, 41 и 45 лет. Один из них – гражданин Узбекистана.

"Полиция выясняет, кто именно убил украинца", — пишет Bild.

Также мы сообщали, что в немецком городе Росток убили 46-летнего украинца. Он скончался от тяжелых травм. Инцидент произошел в приюте для беженцев.

Ранее мы писали, что в Германии вблизи города Магдебург произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате него погиб украинец.