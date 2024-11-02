ДТП зі смертю українця в Німеччині - подробиці

Поліція у Німеччині. Фото: DPA

У Німеччині поблизу міста Магдебург вранці у суботу, 2 листопада, сталася дорожньо-транспортна пригода. Внаслідок неї загинув українець.

Про це пише BILD.

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ДТП у Німеччині 2 листопада

У матеріалі йдеться, що аварія сталася на перехресті на трасі А2, працював евакуатор. Коли 38-річний працівник з України завантажував авто, яке потрапило в ДТП, його збила на смерть інша автівка.

Він отримав травми, несумісні з життям. Водій втік з місця аварії, а правоохоронці перекрили повністю автомагістраль у напрямку Берліна.

Наразі поліція встановлює особу водія, який був за кермом. Триває слідство.

Нагадаємо, у жовтні в Польщі сталася смертельна ДТП, в якій загинули українці.

Також ми писали, що на Львівщині сталась смертельна аварія, в якій зіткнулися три автівки.