ДТП зі смертю українця в Німеччині - подробиці

У Німеччині в ДТП загинув українець, — BILD
У Німеччині поблизу міста Магдебург вранці у суботу, 2 листопада, сталася дорожньо-транспортна пригода. Внаслідок неї загинув українець.
Про це пише BILD.
ДТП у Німеччині 2 листопада
У матеріалі йдеться, що аварія сталася на перехресті на трасі А2, працював евакуатор. Коли 38-річний працівник з України завантажував авто, яке потрапило в ДТП, його збила на смерть інша автівка.
Він отримав травми, несумісні з життям. Водій втік з місця аварії, а правоохоронці перекрили повністю автомагістраль у напрямку Берліна.
Наразі поліція встановлює особу водія, який був за кермом. Триває слідство.
Нагадаємо, у жовтні в Польщі сталася смертельна ДТП, в якій загинули українці.
Також ми писали, що на Львівщині сталась смертельна аварія, в якій зіткнулися три автівки.
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