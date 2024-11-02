ДТП со смертью украинца в Германии - подробности

В Германии в ДТП погиб украинец, — BILD
В Германии возле города Магдебург утром в субботу, 2 ноября, произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате него погиб украинец.
Об этом пишет BILD.
ДТП в Германии 2 ноября
В материале говорится, что авария произошла на перекрестке на трассе А2, работал эвакуатор. Когда 38-летний работник из Украины загружал авто, которое попало в ДТП, его сбил насмерть другой автомобиль.
Он получил травмы, несовместимые с жизнью. Водитель скрылся с места аварии, а правоохранители перекрыли полностью автомагистраль в направлении Берлина.
Полиция устанавливает личность водителя, который был за рулем. Продолжается следствие.
Напомним, в октябре в Польше произошло смертельное ДТП, в котором погибли украинцы.
Также мы писали, что на Львовщине произошла смертельная авария, в которой столкнулись три автомобиля.
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