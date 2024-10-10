Двоє українців загинули в жахливій ДТП у Польщі

ДТП поблизу Медика. Фото: przemysl.policja.gov.pl

Смертельна ДТП сталася сьогодні у Польщі поблизу пункту пропуску "Медика". Мікроавтобус, що рухався в напрямку України, врізався в припарковану вантажівку. В аварії загинули двоє українців.

Про це повідомила пресслужба поліції Перемишля у четвер, 10 жовтня.

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ДТП з українцями в Польщі

У Польщі на трасі в районі населеного пункту Медика мікроавтобус Fiat врізався в задню частину напівпричепа, який стояв на дорозі. Двоє людей загинули і ще двоє зазнали травм.

"Співробітники поліції з'ясовують обставини трагічної аварії, що сталася вранці в Медиці, на національній дорозі 28. В результаті інциденту загинули двоє людей — жінка і чоловік, які їхали в мікроавтобусі Fiat. На місці події працюють співробітники поліції під наглядом прокуратури", — повідомили в поліції.

За попередніми даними, у мікроавтобусі перебували семеро людей, усі — громадяни України.

ДТП у Медиці. Фото: tvn24.pl

Нагадаємо, 7 жовтня у жахливій ДТП на Закарпатті загинув народний артист України Богдан Сташків. Йому було 67 років. Також загинув 59-річний пасажир, а 67-річна жінка зазнала травм.

Також Новини.LIVE писали, що 3 жовтня на Львівщині трапилася потрійна дорожньо-транспортна пригода. Автівки зіткнулися на трасі Київ — Чоп, один чоловік загинув.