Двоє українців загинули в жахливій ДТП у Польщі

Смертельна ДТП у Польщі — загинули двоє українців
Смертельна ДТП сталася сьогодні у Польщі поблизу пункту пропуску "Медика". Мікроавтобус, що рухався в напрямку України, врізався в припарковану вантажівку. В аварії загинули двоє українців.
Про це повідомила пресслужба поліції Перемишля у четвер, 10 жовтня.
ДТП з українцями в Польщі
У Польщі на трасі в районі населеного пункту Медика мікроавтобус Fiat врізався в задню частину напівпричепа, який стояв на дорозі. Двоє людей загинули і ще двоє зазнали травм.
"Співробітники поліції з'ясовують обставини трагічної аварії, що сталася вранці в Медиці, на національній дорозі 28. В результаті інциденту загинули двоє людей — жінка і чоловік, які їхали в мікроавтобусі Fiat. На місці події працюють співробітники поліції під наглядом прокуратури", — повідомили в поліції.
За попередніми даними, у мікроавтобусі перебували семеро людей, усі — громадяни України.
Нагадаємо, 7 жовтня у жахливій ДТП на Закарпатті загинув народний артист України Богдан Сташків. Йому було 67 років. Також загинув 59-річний пасажир, а 67-річна жінка зазнала травм.
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