Двое украинцев погибли в ужасном ДТП в Польше

Смертельное ДТП в Польше — погибли двое украинцев
Смертельное ДТП произошло сегодня в Польше вблизи пункта пропуска "Медика". Микроавтобус, двигавшийся в направлении Украины, врезался в припаркованный грузовик. В аварии погибли двое украинцев.
Об этом сообщила пресс-служба полиции Перемышля в четверг, 10 октября.
ДТП с украинцами в Польше
В Польше на трассе в районе населенного пункта Медика микроавтобус Fiat врезался в заднюю часть стоявшего на дороге полуприцепа. Два человека погибли и еще двое получили травмы.
"Сотрудники полиции выясняют обстоятельства трагической аварии, произошедшей утром в Медике, на национальной дороге 28. В результате инцидента погибли два человека — женщина и мужчина, ехавшие в микроавтобусе Fiat. На месте происшествия работают сотрудники полиции под наблюдением прокуратуры", — сообщили в полиции.
По предварительным данным, в микроавтобусе находились семь человек, все граждане Украины.
Напомним, 7 октября в ужасном ДТП в Закарпатье погиб народный артист Украины Богдан Сташкив. Ему было 67 лет. Также погиб 59-летний пассажир, а 67-летняя женщина получила травмы.
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