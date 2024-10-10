Двое украинцев погибли в ужасном ДТП в Польше

ДТП вблизи Медики. Фото: przemysl.policja.gov.pl

Смертельное ДТП произошло сегодня в Польше вблизи пункта пропуска "Медика". Микроавтобус, двигавшийся в направлении Украины, врезался в припаркованный грузовик. В аварии погибли двое украинцев.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Перемышля в четверг, 10 октября.

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ДТП с украинцами в Польше

В Польше на трассе в районе населенного пункта Медика микроавтобус Fiat врезался в заднюю часть стоявшего на дороге полуприцепа. Два человека погибли и еще двое получили травмы.

"Сотрудники полиции выясняют обстоятельства трагической аварии, произошедшей утром в Медике, на национальной дороге 28. В результате инцидента погибли два человека — женщина и мужчина, ехавшие в микроавтобусе Fiat. На месте происшествия работают сотрудники полиции под наблюдением прокуратуры", — сообщили в полиции.

По предварительным данным, в микроавтобусе находились семь человек, все граждане Украины.

ДТП в медицине. Фото: tvn24.pl

Напомним, 7 октября в ужасном ДТП в Закарпатье погиб народный артист Украины Богдан Сташкив. Ему было 67 лет. Также погиб 59-летний пассажир, а 67-летняя женщина получила травмы.

Также Новини.LIVE писали, что 3 октября во Львовской области произошло тройное дорожно-транспортное происшествие. Автомобили столкнулись на трассе Киев — Чоп, один человек погиб.