Протест польських фермерів на кордоні — яка ситуація на кордоні

Черга з фур на під'їзді до КПП "Медика". Фото ілюстративне: ukraina.info

Учора, 8 жовтня, у польських ЗМІ з'явилась інформація, що фермери готують тривалу акцію протесту і заблокують рух вантажівок біля КПП "Медика". Наразі на кордоні ситуація стабільна, акції протесту так і не почалися.

Про це в ефірі "КИЇВ24" сказав речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

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Андрій Демченко сказав, що наразі блокування руху для вантажівок і обіцяні дії польських фермерів на кордоні не розпочалися.

"Ми очікуємо і бажаємо, щоб цього не сталося. Міністерство закордонних справ і наші дипломатичні установи у Польщі постійно тримають цю ситуацію на контролі", — сказав речник ДПСУ.

Втім речник додав, що ситуацію намагаються контролювати і мають сподівання, що протести так і не розпочнуться, оскільки польські фермери анонсували тривалі акції.

"У польських ЗМІ ширилася інформація, що такі дії розпочнуться 8 жовтня і можуть тривати до кінця року", — резюмував Демченко.

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