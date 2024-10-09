Протест польских фермеров на границе – какая ситуация на границе

Очередь из фур на подъезде к КПП "Медика". Фото иллюстративное: ukraina.info

Вчера, 8 октября, в польских СМИ появилась информация о том, что фермеры готовят длительную акцию протеста и заблокируют движение грузовиков возле КПП "Медика". Пока на границе ситуация стабильная, акции протеста так и не начались.

Об этом в эфире "КИЕВ24" сказал представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

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Андрей Демченко сказал, что блокирование движения для грузовиков и обещанные действия польских фермеров на границе не начались.

"Мы ожидаем и желаем, чтобы этого не произошло. Министерство иностранных дел и наши дипломатические учреждения в Польше постоянно держат эту ситуацию на контроле", — сказал спикер ГНСУ.

Впрочем, спикер добавил, что ситуацию пытаются контролировать и надеются, что протесты так и не начнутся, поскольку польские фермеры анонсировали длительные акции.

"В польских СМИ шла информация, что такие действия начнутся 8 октября и могут продолжаться до конца года", — резюмировал Демченко.

Напомним, мы писали о том, кому во время войны можно выезжать в загранкомандировку и какие документы для этого нужны.

А во Львовской области разоблачили масштабную сделку, где пограничники нелегально переправляли мужчин за границу. Подозрения получили заместитель начальника одного из отделений пункта и инспектор.