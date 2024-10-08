Польські фермери заблокують рух вантажівок на КПП Медика

Протест польських фермерів. Фото: AgroReview

Польські фермери готуються влаштувати нову акцію протесту. Вони блокуватимуть рух вантажівок на одному з контрольно-пропускних пунктів.

Про це повідомила пресслужба Львівської митниці.

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Оголошення Львівської митниці. Фото: скриншот

Як зазначили у повідомленні, акція польських фермерів триватиме з 8 жовтня до 31 грудня 2024 року. Вони хочуть блокувати рух вантажних транспортних засобів. Йдеться про КПП "Медика".

Нагадаємо, нещодавно речник Держприкордонслужби Андрій Демченко повідомив, що були збої в роботі бази даних митної служби Польщі. Через це майже всі пункти пропуску на польському кордоні на певну кількість часу припиняли свою роботу, адже не можна було повноцінно забезпечити оформлення по той бік кордону.

Також на одному з прикордонних КПП трапився інцидент — нетверезий чоловік почав різати собі руки.

А вчора, 7 жовтня, в пресслужбі ДБР заявили про розкриття машстабної корупційної схеми, завдяки якій прикордонники нелегально переправляли чоловіків за кордон.