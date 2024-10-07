Черги на польському кордоні 7 жовтня — що відомо про збої в роботі

Польський кордон. Фото: RFE/RL

Станом на понеділок, 7 жовтня, всі пункти пропуску на кордоні України з Польщею забезпечують належну роботу. Збої, які відбулися на вихідних, усунули.

Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в ефірі телемарафону у понеділок, 7 жовтня.

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Демченко повідомив, що на вихідних були збої в роботі бази даних митної служби Польщі. Через це майже всі пункти пропуску на польському кордоні на певну кількість часу припиняли свою роботу, адже не можна було повноцінно забезпечити оформлення по той бік кордону.

"Проводилася роз'яснювальна робота з людьми. Звісно, прикордонники просили всіх зачекати для того, щоб люди не створювали якоїсь паніки, чому саме пропускні операції не здійснюються. Але на цей час всі пункти пропуску на кордоні з Польщею забезпечують належні пропускні операції як на виїзд з України, так і на в'їзд", — сказав речник ДПСУ.

За його словами, загальний пасажиропотік наразі не збільшується. В будні кордон перетинає до 100 тисяч осіб, а у вихідні кількість може коливатися на рівні 110 тисяч пасажирів.

Крім того, Демченко додав, що найбільша кількість пропускних операцій, це близько 50% від загального пасажиропотоку, припадає саме на кордон із Польщею. Відповідно, на цій ділянці функціонує найбільша кількість пунктів пропуску на кордоні з країною ЄС.

Нагадаємо, нещодавно на пункті прикордонного контролю у Рівненській області пасажир почав різати собі руки. Він перебував у стані алкогольного сп'яніння.

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