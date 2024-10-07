Очереди на польской границе 7 октября — что известно о сбоях в работе

Польская граница. Фото: RFE/RL

По состоянию на понедельник, 7 октября, все пункты пропуска на границе Украины с Польшей обеспечивают надлежащую работу. Произошедшие на выходных сбои устранили.

Об этом сообщил представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телемарафона в понедельник, 7 октября.

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Демченко сообщил, что на выходные были сбои в работе базы данных таможенной службы Польши. В связи с этим почти все пункты пропуска на польской границе на определенное количество времени прекращали свою работу, ведь нельзя было полноценно обеспечить оформление по ту сторону границы.

"Проводилась разъяснительная работа с людьми. Конечно, пограничники просили всех подождать для того, чтобы люди не создавали какой-то паники, почему именно пропускные операции не производятся. Но в настоящее время все пункты пропуска на границе с Польшей обеспечивают надлежащие пропускные операции как на выезд из Украины, так и на въезд", — сказал спикер ГПСУ.

По его словам, общий пассажиропоток пока не увеличивается. В будни границу пересекает до 100 тысяч человек, а по выходным количество может колебаться на уровне 110 тысяч пассажиров.

Кроме того, Демченко добавил, что наибольшее количество пропускных операций, это около 50% общего пассажиропотока, приходится именно на границу с Польшей. Соответственно на этом участке функционирует наибольшее количество пунктов пропуска на границе со страной ЕС.

Напомним, недавно на пункте пограничного контроля в Ровенской области пассажир начал резать себе руки. Он находился в состоянии алкогольного опьянения.

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