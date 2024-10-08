Польские фермеры заблокируют движение грузовиков на КПП

Протест польских фермеров. Фото: AgroReview

Польские фермеры готовятся устроить новую акцию протеста. Они будут блокировать движение грузовиков на одном из контрольно-пропускных пунктов.

Об этом сообщила пресс-служба Львовской таможни.

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Польские фермеры хотят устроить акцию протеста

Объявления Львовской таможни. Фото: скриншот

Как отметили в сообщении, акция польских фермеров продлится с 8 октября по 31 декабря 2024 года. Они хотят блокировать движение грузовых транспортных средств. Речь идет о КПП "Медика".

Напомним, недавно спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко сообщил, что были сбои в работе базы данных таможенной службы Польши. Поэтому почти все пункты пропуска на польской границе на определенное количество времени прекращали свою работу, ведь нельзя было полноценно обеспечить оформление по ту сторону границы.

Также на одном из пограничных КПП произошел инцидент – нетрезвый мужчина начал резать себе руки.

А вчера, 7 октября, в пресс-службе ГБР заявили о раскрытии масштабной коррупционной схемы, благодаря которой пограничники нелегально переправляли мужчин за границу.