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В Германии нельзя выбрасывать стекло — какой штраф грозит

15 ноября 2024 14:27
Евгения Брюховецкая - редактор
Почему в Германии нельзя выбрасывать стеклянные бутылки и какой штраф
Вывоз мусора в Германии. Иллюстративное фото: vtorma
Евгения Брюховецкая - редактор

В Германии существуют законы, которые ограничивают выбрасывание мусора в отдельные дни. В частности, это касается стеклянных банок.

Об этом пишет Главред.

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По словам автора YouTube-канала Germanika Галины, в Германии категорически запрещено выбрасывать стеклянные банки или бутылки в мусорные контейнеры в отдельные дни — для этого созданы четкие правила. Нельзя это делать в воскресенье или праздники.

"Это правило действует для обеспечения тишины и покоя всех жителей", — пояснила она.

Во многих городах страны есть специально определенные часы для выбрасывания стекла: с понедельника по субботу с 07:00 до 13:00 и с 15:00 до 20:00.

В Германии есть режим тишины, который называется Ruhezeit, — это промежуток времени, когда все жители обязаны обеспечивать покой в доме и вокруг него. Сюда относятся и громкая музыка, шумные игры детей и даже использование шумных бытовых приборов.

Для многих немцев тишина — это почти "священная" традиция. Причиной этого является уважение отдыха соседей.

Поэтому шум в воскресенье или праздничный день в Германии оценивается штрафом в 5000 евро. Также соседи могут пожаловаться арендодателю, который имеет право расторгнуть договор с нарушителем.

Напомним, в Германии провели опрос среди граждан по поводу помощи Украине. Согласно ему, 57% немцев выступают за военную поддержку.

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Германия закон правила мусор штрафы

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