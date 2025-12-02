Відео
Головна Новини дня У Німеччині назвали умови припинення війни в Україні

У Німеччині назвали умови припинення війни в Україні

Ua ru
Дата публікації: 2 грудня 2025 17:56
Як припинити війну в Україні - думка Йоганна Вадепула
Йоганн Вадепул. Фото: Reuters

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадепул заявив, що Україна може бути змушена піти на "болючі поступки" у спробі припинити повномасштабну війну. Він наголосив, що процес буде надзвичайно складним і наприкінці може потребувати референдуму серед громадян України.

Про це Вадепул заявив вінтерв’ю газеті Neue Osnabrücker Zeitung.

Читайте також:

Як припинити війну в Україні

За словами Вадепула, саме українці повинні визначити, чи готові вони погодитися на умови для завершення війни, зокрема щодо територіальних питань, які висуває Москва.

Міністр підкреслив, що головне завдання дипломатії — знаходити компроміси, які задовольнять обидві сторони конфлікту, навіть якщо це вимагатиме важких рішень.

Вадепул додав, що завдяки міжнародним дипломатичним зусиллям шанс на припинення вогню "ніколи не був таким великим", як зараз. Ключовою вимогою буде гарантія того, що Україна не опиниться під загрозою нової агресії без надійного захисту, зокрема з боку США.

Нагадаємо, що колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що в України попереду тактична поразка. Водночас за його словами, буде стратегічна перемога.

А до цього третий президент України Віктор Ющенко поділився своїм баченням нинішньої ситуації навколо повномасштабної війни та можливих шляхів її завершення.

Німеччина війна перемир'я війна в Україні Росія
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
