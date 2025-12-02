Як припинити війну в Україні - думка Йоганна Вадепула

Йоганн Вадепул. Фото: Reuters

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадепул заявив, що Україна може бути змушена піти на "болючі поступки" у спробі припинити повномасштабну війну. Він наголосив, що процес буде надзвичайно складним і наприкінці може потребувати референдуму серед громадян України.

Про це Вадепул заявив вінтерв’ю газеті Neue Osnabrücker Zeitung.

Як припинити війну в Україні

За словами Вадепула, саме українці повинні визначити, чи готові вони погодитися на умови для завершення війни, зокрема щодо територіальних питань, які висуває Москва.

Міністр підкреслив, що головне завдання дипломатії — знаходити компроміси, які задовольнять обидві сторони конфлікту, навіть якщо це вимагатиме важких рішень.

Вадепул додав, що завдяки міжнародним дипломатичним зусиллям шанс на припинення вогню "ніколи не був таким великим", як зараз. Ключовою вимогою буде гарантія того, що Україна не опиниться під загрозою нової агресії без надійного захисту, зокрема з боку США.

