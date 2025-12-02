Как прекратить войну в Украине - мнение Иоганна Вадепула

Иоганн Вадепул. Фото: Reuters

Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадепул заявил, что Украина может быть вынуждена пойти на "болезненные уступки" в попытке прекратить полномасштабную войну. Он отметил, что процесс будет чрезвычайно сложным и в конце может потребовать референдума среди граждан Украины.

Об этом Вадепул заявил в интервью газете Neue Osnabrücker Zeitung.

По словам Вадепула, именно украинцы должны определить, готовы ли они согласиться на условия для завершения войны, в частности по территориальным вопросам, которые выдвигает Москва.

Министр подчеркнул, что главная задача дипломатии — находить компромиссы, которые удовлетворят обе стороны конфликта, даже если это потребует тяжелых решений.

Вадепул добавил, что благодаря международным дипломатическим усилиям шанс на прекращение огня "никогда не был таким большим", как сейчас. Ключевым требованием будет гарантия того, что Украина не окажется под угрозой новой агрессии без надежной защиты, в частности со стороны США.

Напомним, что бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что у Украины впереди тактическое поражение. В то же время по его словам, будет стратегическая победа.

А до этого третий президент Украины Виктор Ющенко поделился своим видением нынешней ситуации вокруг полномасштабной войны и возможных путей ее завершения.