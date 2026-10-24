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Головна Новини дня У Німеччині горіло "Орлине гніздо", пов’язане з Адольфом Гітлером

У Німеччині горіло "Орлине гніздо", пов’язане з Адольфом Гітлером

Ua ru
24 жовтня 2026 13:54
Пожежа в Орлиному гнізді в Німеччині могла знищити історичну пам’ятку Reuters
Екстрені служби на місці пожежі в Кельштайнхаусі. Фото: Reuters

Увечері в п’ятницю, 23 жовтня, у Баварських Альпах поблизу міста Берхтесгаден загорілася історична будівля Кельштайнхаус. До гасіння залучили близько 200 пожежників і працівників екстрених служб, які боролися з полум’ям протягом кількох годин. За словами представника поліції, споруда зазнала таких значних пошкоджень, що її, ймовірно, не вдасться врятувати.

Про це повідомляє Reuters, передає Новини.LIVE

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Пожежа в Кельштайнхаусі 23 жовтня
Пожежа в Кельштайнхаусі. Фото: Reuters

Що відомо про причину пожежі

Після займання поліція затримала чоловіка неподалік місця події. Причину пожежі правоохоронці ще не встановили.

"Чи пов’язана ця людина з пожежею, наразі з’ясовує кримінальне слідство", – заявили в поліції Баварії.

Що відомо про "Орлине гніздо"

Будівлю Кельштайнхаусу завершили у 1938 році. Її звели як гостьовий будинок для нацистських чиновників та їхніх гостей. Адольф Гітлер час від часу відвідував це місце, через що воно отримало назву "Чайний будиночок Гітлера".

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Споруда розташована окремо від колишньої літньої резиденції Гітлера Берггоф, яка була неподалік. Після Другої світової війни Кельштайнхаус зберегли як історичну пам’ятку, пов’язану з нацистською епохою.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що в суботу, 17 жовтня, у Франції сотні тисяч людей вийшли на протести через зростання вартості життя та цін на пальне. У місті Лімож під час заворушень група людей у масках підпалила ратушу XIX століття.

Також Новини.LIVE писали про невдалу спробу підпалу компанії в Литві, яка зберігає обладнання для супутникового зв’язку Starlink. Інцидент стався на тлі появи невідомого безпілотника в повітряному просторі країни. Після цих подій уряд Литви посилив увагу до питань безпеки.

Німеччина пожежа Адольф Гітлер Баварія будинок нацизм
Юлія Шепілова - редактор стрічки новин
Автор:
Юлія Шепілова

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