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Главная Новости дня В Германии сгорело "Орлиное гнездо", связанное с Адольфом Гитлером

В Германии сгорело "Орлиное гнездо", связанное с Адольфом Гитлером

Ua ru
24 октября 2026 13:54
Пожар в "Орлином гнезде" в Германии мог уничтожить историческое место Reuters
Службы экстренной помощи на месте пожара в Кельштайнхаусе. Фото: Reuters

Вечером в пятницу, 23 октября, в Баварских Альпах недалеко от города Берхтесгаден загорелось историческое здание Кельштайнхаус. К тушению были привлечены около 200 пожарных и сотрудников экстренных служб, которые боролись с пламенем в течение нескольких часов. По словам представителя полиции, здание получило настолько значительные повреждения, что его, вероятно, не удастся спасти.

Об этом сообщает Reuters, передает Новини.LIVE.

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Пожежа в Кельштайнхаусі 23 жовтня
Пожар в Кельштайнхаусе. Фото: Reuters

Что известно о причине пожара

После возгорания полиция задержала мужчину недалеко от места происшествия. Причину пожара правоохранители пока не установили.

"Имеет ли этот человек отношение к пожару, в настоящее время выясняет уголовное следствие", — заявили в полиции Баварии.

Что известно об "Орлином гнезде"

Строительство Кельштайнхауса было завершено в 1938 году. Здание было построено как гостевой дом для нацистских чиновников и их гостей. Адольф Гитлер время от времени посещал это место, из-за чего оно получило название "Чайный домик Гитлера".

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Сооружение расположено отдельно от бывшей летней резиденции Гитлера "Бергхоф", которая находилась неподалеку. После Второй мировой войны Кельштайнхаус сохранили как исторический памятник, связанный с нацистской эпохой.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что в субботу, 17 октября, во Франции сотни тысяч людей вышли на протесты из-за роста стоимости жизни и цен на топливо. В городе Лимож во время беспорядков группа людей в масках подожгла ратушу XIX века.

Также Новини.LIVE писали о неудачной попытке поджога компании в Литве, которая хранит оборудование для спутниковой связи Starlink. Инцидент произошел на фоне появления неизвестного беспилотника в воздушном пространстве страны. После этих событий правительство Литвы усилило внимание к вопросам безопасности.

Германия пожар Адольф Гитлер Бавария дом нацизм
Юлия Шепилова - редактор ленты новостей
Автор:
Юлия Шепилова

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