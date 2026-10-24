Службы экстренной помощи на месте пожара в Кельштайнхаусе. Фото: Reuters

Вечером в пятницу, 23 октября, в Баварских Альпах недалеко от города Берхтесгаден загорелось историческое здание Кельштайнхаус. К тушению были привлечены около 200 пожарных и сотрудников экстренных служб, которые боролись с пламенем в течение нескольких часов. По словам представителя полиции, здание получило настолько значительные повреждения, что его, вероятно, не удастся спасти.

Об этом сообщает Reuters, передает Новини.LIVE.

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Пожар в Кельштайнхаусе. Фото: Reuters

Что известно о причине пожара

После возгорания полиция задержала мужчину недалеко от места происшествия. Причину пожара правоохранители пока не установили.

"Имеет ли этот человек отношение к пожару, в настоящее время выясняет уголовное следствие", — заявили в полиции Баварии.

Что известно об "Орлином гнезде"

Строительство Кельштайнхауса было завершено в 1938 году. Здание было построено как гостевой дом для нацистских чиновников и их гостей. Адольф Гитлер время от времени посещал это место, из-за чего оно получило название "Чайный домик Гитлера".

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Сооружение расположено отдельно от бывшей летней резиденции Гитлера "Бергхоф", которая находилась неподалеку. После Второй мировой войны Кельштайнхаус сохранили как исторический памятник, связанный с нацистской эпохой.

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