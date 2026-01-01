Відео
Головна Новини дня У Німеччині через піротехніку загинули двоє підлітків, є поранені

У Німеччині через піротехніку загинули двоє підлітків, є поранені

Ua ru
Дата публікації: 1 січня 2026 17:25
У Німеччині в Новий рік загинули двоє підлітків, ще десятки людей поранені — деталі
Поліція на місці святкування. Фото: Reuters

У Німеччині святкування Нового року обернулися серією трагедій через масове використання піротехніки. Внаслідок одного з інцидентів загинули двоє підлітків.

Про це повідомляє видання Spiegel.

Читайте також:

У Німеччині сталася низка трагічних інцидентів у новорічну ніч

Найбільш резонансні інциденти сталися у місті Білефельд у федеральній землі Північний Рейн — Вестфалія. Там унаслідок вибухів саморобної піротехніки загинули двоє 18-річних підлітків. Попри схожі обставини, ці трагедії не були пов'язані між собою і сталися у різних районах міста.

У обох випадках саморобна вибухівка спрацювала у безпосередній близькості до хлопців. Вибухи спричинили тяжкі травми обличчя та голови. Один із підлітків загинув на місці, іншого доправили до лікарні, однак врятувати його життя медикам не вдалося.

Крім того, у Ростоку 14-річний хлопець втратив руку внаслідок вибуху петарди. У Лейпцигу важкі поранення отримала 16-річна дівчина.

У лікарні швидкої допомоги Берліна повідомили про щонайменше 25 постраждалих, серед яких зафіксовано важкі травми рук, часткові або повні ампутації пальців і частин кисті.

Нагадаємо, під час святкування Нового року на швейцарському курорті Кран-Монтана загинуло близько 40 людей внаслідок пожежі в барі.

А також у Амстердамі сталася пожежа у церкві в новорічну ніч.

Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
