В Германии в Новый год погибли двое подростков, еще десятки людей ранены — детали

В Германии празднование Нового года обернулись серией трагедий из-за массового использования пиротехники. В результате одного из инцидентов погибли двое подростков.

Об этом сообщает издание Spiegel.

В Германии произошел ряд трагических инцидентов в новогоднюю ночь

Наиболее резонансные инциденты произошли в городе Билефельд в федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия. Там в результате взрывов самодельной пиротехники погибли двое 18-летних подростков. Несмотря на схожие обстоятельства, эти трагедии не были связаны между собой и произошли в разных районах города.

В обоих случаях самодельная взрывчатка сработала в непосредственной близости к ребятам. Взрывы вызвали тяжелые травмы лица и головы. Один из подростков погиб на месте, другого доставили в больницу, однако спасти его жизнь медикам не удалось.

Кроме того, в Ростоке 14-летний парень потерял руку в результате взрыва петарды. В Лейпциге тяжелые ранения получила 16-летняя девушка.

В больнице скорой помощи Берлина сообщили о по меньшей мере 25 пострадавших, среди которых зафиксированы тяжелые травмы рук, частичные или полные ампутации пальцев и частей кисти.

Напомним, во время празднования Нового года на швейцарском курорте Кран-Монтана погибло около 40 человек в результате пожара в баре.

А также в Амстердаме произошел пожар в церкви в новогоднюю ночь.